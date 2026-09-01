La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo un giorno e mezzo di riposo concesso da Fabio Grosso per assorbire la pesante sconfitta contro il Frosinone. Alla ripresa era presente anche Fabio Paratici, che nelle ultime ore ha avuto un lungo confronto con l’allenatore e ha voluto seguirne da vicino il lavoro. Un segnale significativo in un momento delicato, con Grosso già nel mirino dei tifosi dopo due sconfitte, sette gol subiti e nessun punto conquistato.

Il direttore sportivo ha ribadito la propria vicinanza al tecnico, chiamato a trovare rapidamente una soluzione alla crisi. Prima dell’allenamento si è svolto anche un confronto franco con la squadra per analizzare gli errori commessi contro il Frosinone: dall’approccio troppo morbido alle distanze sbagliate tra i reparti, fino alla mancata reazione. Dal faccia a faccia è emersa la volontà del gruppo di assumersi maggiori responsabilità e uscire dalla situazione attraverso il lavoro.

Alla seduta non ha partecipato Moise Kean, autorizzato a sostenere le visite mediche con il Como, mentre Alieu Njie si è allenato con i nuovi compagni e punta a una maglia da titolare contro la sua ex squadra, il Torino. Grosso valuta diversi cambi: Gudmundsson e Jimenez rischiano la panchina, mentre in difesa potrebbe tornare Ranieri al fianco di uno tra Dragusin e Pongracic. Lo scrive la Nazione.