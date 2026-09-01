Non sono ancora chiusi del tutto i movimenti a centrocampo perché la Fiorentina non ha mai smesso di pensare al norvegese Kristian Thorstvedt che Fabio Grosso ha avuto al Sassuolo e che allenerebbe di nuovo volentieri in viola. Il giocatore da tempo ha dato la sua preferenza al trasferimento a Firenze, ma l'ostacolo è sempre stato l'accordo con il club neroverde. Situazione che può essere sbloccata oggi, last minute, nell'ultimo giorno di mercato.

Nel frattempo c'è l'uruguaiano Lucas Torreira che vorrebbe tornare a Firenze e sta pressando il Galatasaray perché l'operazione si sblocchi, ma il muro del suo club resta alto. Sul fronte uscite Barak è a un passo dall'Apoel Nicosia: per lui contratto biennale.

Intanto ieri pomeriggio Njie ha svolto il primo allenamento in gruppo con i viola che stanno preparando la partita di sabato in casa contro il Torino. Le sedute della settimana saranno svolte sempre al mattino al Viola Park tranne venerdi quando l'allenamento ci sarà nel pomeriggio ed è prevista anche la conferenza di Fabio Grosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.