Nelle ultime ore di mercato, Lazio e Fiorentina sono al lavoro per definire le ultime operazioni. I due club hanno avviato i contatti per valutare un possibile scambio tra Matteo Cancellieri e Albert Gudmundsson.

L’esterno classe 2002 si trasferirebbe alla Fiorentina, mettendosi a disposizione di Fabio Grosso. Il trequartista islandese, invece, compirebbe il percorso inverso per raggiungere la Lazio di Gattuso.

Le parti torneranno ad aggiornarsi nelle prossime ore per verificare la fattibilità dell’operazione e capire se esistano i margini per arrivare a un accordo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.