Il mancato arrivo di Joshua Zirkzee potrebbe non essere dipeso soltanto dalle richieste economiche del Manchester United, disposto a cederlo ma non ad accettare una minusvalenza. L’operazione avrebbe garantito alla Fiorentina un grande impatto mediatico e un innesto di notevole qualità tecnica.

La società viola, tuttavia, aveva soprattutto bisogno di sostituire Moise Kean con un centravanti dalle caratteristiche simili. Zirkzee è un attaccante spettacolare e creativo, ma differente da Kean per movimenti, struttura e capacità di finalizzare l’azione.

Per questo motivo la scelta è ricaduta su Beto, considerato più adatto alle necessità tattiche della squadra e al ruolo di bomber. Il portoghese potrà giocare insieme, accanto oppure in alternativa a Pellegrino, garantendo alla Fiorentina una presenza più incisiva al centro dell’attacco. Lo scrive la Nazione.