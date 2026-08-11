Bisognerà attendere ancora prima di vedere chiusa l'operazione che porta Mateo Pellegrino alla Fiorentina. I dialoghi con il Parma sono ormai in stato avanzato e il giocatore gradisce la destinazione, nonostante la concorrenza della Juventus e l'inserimento di un club straniero. Gli emiliani partono da una valutazione dell’argentino intorno ai 30 milioni di euro, ma esistono margini per trattare sia sulle cifre che sulla formula dell’operazione.

Tuttavia, Fabio Paratici non ha ancora effettuato l'affondo decisivo perché prima vuole dedicarsi a qualche cessione in attacco. E l’indiziato numero uno a lasciare la Fiorentina in questo momento è Roberto Piccoli.

Piccoli

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Dopo i sondaggi di, si è fatto sotto il. Il ds Sartori ne stima da sempre il profilo e la Fiorentina ha tutta l’intenzione di accelerare la pratica. L’intesa tra viola e rossoblù potrebbe trovarsi intorno a quota 20 milioni, a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto.. Lo scrive La Repubblica.