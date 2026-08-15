La Fiorentina chiude il precampionato con segnali molto positivi, soprattutto grazie a una prestazione convincente contro il Benevento. La squadra di Grosso parte con grande intensità e trova subito il vantaggio: dopo appena un minuto Gudmundsson sfrutta di testa l’assist di Atta e firma l’1-0. I nuovi arrivati si mettono subito in evidenza, con Atta e Joao Mario protagonisti nella costruzione del gioco e Dragusin importante sulle palle inattive. La squadra viola crea diverse occasioni e, prima dell’intervallo, arriva anche il raddoppio con Kean, bravo a trasformare in gol un cross preciso di Joao Mario.

Nella ripresa la Fiorentina aumenta ulteriormente i giri e mette al sicuro il risultato in pochi minuti. Ranieri firma il 3-0 sfruttando una sponda di testa di Dragusin sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre Ndour realizza il quarto gol dopo una bella azione personale, superando due avversari prima di concludere con il sinistro. Il Benevento riesce successivamente ad accorciare con Lamesta, complice anche un intervento non perfetto di De Gea, ma i viola continuano a gestire la partita senza perdere il controllo.

Tra le note più interessanti c’è soprattutto il ritorno al gol di Kean, che mancava da troppo tempo e che potrebbe essere fondamentale anche in vista delle prossime settimane e delle decisioni sul mercato. Il direttore sportivo Goretti ha ribadito quanto il centravanti sia importante per il progetto viola, senza però garantire la sua permanenza. Positivi anche i primi segnali dei nuovi acquisti, mentre nel finale Grosso ha dato spazio a Oulai e Mastantuono, entrambi accolti dagli applausi del pubblico. Per il tecnico viola, dunque, un debutto convincente e indicazioni importanti in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Lo riporta La Repubblica.