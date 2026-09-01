La dirigenza viola è al lavoro su più fronti nelle ultime ore di mercato e la pista più calda resta quella che porta a Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano vorrebbe tornare a Firenze dopo l’esperienza del 2021-22 e sta spingendo per favorire l’accordo con il Galatasaray, che però non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente. La Fiorentina mantiene i contatti con il club turco, ma prima di affondare il colpo dovrà liberare spazio a centrocampo: Rolando Mandragora resta il principale candidato alla cessione, nonostante preferisca rimanere in viola.

Se dovessero concretizzarsi due partenze nel reparto, la società potrebbe tentare anche l’assalto a Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Sul fronte delle uscite resta invece da definire il futuro di Albert Gudmundsson: la Lazio ha fatto passi avanti, ma al momento sta valutando anche altre soluzioni. Con la chiusura del mercato ormai alle porte, le ultime ore saranno decisive per definire la rosa della nuova Fiorentina. Lo riporta La Repubblica,