Poco o nulla da salvare nel primo trimestre di stagione della Fiorentina: a certificarlo in maniera inoppugnabile sono i numeri, impietosi ben oltre le peggiori previsioni estive. L'analisi di La Repubblica mette in evidenza la casella più preoccupante, quella dei soli 9 punti conquistati nelle prime 12 giornate di Serie A. Mantenendo questa media sconfortante, la proiezione finale porterebbe i viola a chiudere il campionato a quota 28 punti, lontanissimi perfino da quell'obiettivo minimo dei 40 punti per la salvezza rilanciato con fermezza da Vanoli dopo la disfatta di Monza.

Difesa colabrodo: zero clean sheet e una proiezione da quasi 90 gol subiti

A far venire i brividi è soprattutto il dato relativo alle reti incassate. Con 28 gol subiti fino ad oggi da De Gea, la Fiorentina ha la seconda peggior difesa della Serie A dopo il Sassuolo (31, pesante però del 10-0 complessivo incassato contro Lazio e Fiorentina). Mantenendo una media di 2,33 gol incassati a partita, la proiezione a fine campionato parla di quasi 90 palloni raccolti in fondo alla rete (88 per l'esattezza). Nello stesso periodo della scorsa stagione, De Gea aveva subito 9 gol in meno; inoltre, la Fiorentina non ha ancora collezionato un singolo clean sheet in questo campionato, incassando almeno una rete in ciascuna delle dodici gare disputate.

Sconfitte record e attacco sterile: i numeri di un avvio peggiore rispetto a un anno fa

Con 7 KO già sul groppone, il rullino di marcia appare perfino peggiore rispetto alla travagliata annata precedente, quando dopo dodici turni la squadra (guidata prima da Pioli e poi dallo stesso Vanoli) aveva perso sei volte, pur non avendo mai vinto. Di questo passo i viola registrerebbero 22 sconfitte a fine percorso. Le uniche due vittorie stagionali sono arrivate contro le cenerentole Venezia e Sassuolo; persino al Franchi il successo manca dallo scorso 13 aprile (1-0 alla Lazio). A nulla servono i dati apparentemente positivi sulla produzione offensiva (quinti per tiri totali e sesti per tocchi nell'area avversaria): la Fiorentina non riesce a convertire le occasioni in gol e soffre di una cronica mancanza di cinismo, completando il quadro di una crisi profonda in vista del fondamentale scontro salvezza di Udine.