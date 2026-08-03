Il settimo rinforzo dell'estate della Fiorentina è ormai realtà. Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, l'intesa definitiva con la Juventus per Joao Mario è arrivata nella notte tra sabato e domenica. L'operazione complessiva si attesta attorno ai 12 milioni di euro, suddivisi tra prestito oneroso ed eventuale diritto di riscatto. Per il portoghese è stato preparato un contratto di un anno con opzione di prolungamento fino al 2031 in caso di riscatto. Il giocatore è atteso al Viola Park nelle prossime ore per la firma e i primi passi in maglia gigliata. La dirigenza ha deciso di chiudere l'affare, per il quale aveva incassato il gradimento del terzino già a giugno, senza attendere l'evoluzione delle situazioni legate a Fortini e Dodò.

Soluzione tattica: Jimenez più alto nel 4-3-3

L'arrivo di Joao Mario regala a Fabio Grosso una preziosa duttilità: il portoghese nasce come terzino destro ma è perfettamente adattabile anche sulla corsia opposta. Ma non è tutto: la sua presenza permetterà al tecnico di avanzare l'uscita di Alex Jimenez sulla linea degli attaccanti. Questa mossa potrebbe consentire la transizione verso un 4-3-3 puro, modulo finora accantonato in favore del 4-3-2-1 proprio per la momentanea carenza di esterni d'attacco di ruolo.

Pressione Thorstvedt: il norvegese vuole solo la viola

Quella appena iniziata sarà una settimana decisiva anche sul fronte centrocampo. Kristian Thorstvedt è atteso al raduno del Sassuolo per iniziare la preparazione estiva, ma la sua posizione è chiarissima: il norvegese ribadirà alla dirigenza neroverde la sua ferma intenzione di approdare a Firenze. Le società devono ancora individuare la formula incastro ideale (in cui potrebbe rientrare il profilo di Brescianini), ma la sensazione è che alla fine l'affare si farà.