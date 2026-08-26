Saranno ore d'intenso lavoro per l'area tecnica viola guidata da Fabio Paratici e Roberto Goretti. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il fronte legato al futuro di Moise Kean ha registrato un'accelerata importante: il Como ha alzato il pressing sul club gigliato presentando una nuova offerta ufficiale da 35 milioni di euro fisso più 5 di bonus, superando di una decina di milioni la precedente proposta. L'accordo tra l'entourage dell'attaccante e la società lariana è già blindato da un paio di giorni sulla base di 5 milioni netti a stagione, con il presidente Suwarso che sta trattando in prima persona con la dirigenza della Fiorentina.

Il paletto di Paratici: via solo con l'erede

Nonostante la cifra messa sul piatto dal Como possa soddisfare le richieste economiche del club, dal Viola Park è stato alzato un paletto chiarissimo. Paratici non intende privarsi dell'attaccante classe 2000 senza prima avere la certezza assoluta del suo rimpiazzo: la volontà del calciatore di cambiare aria è ormai nota, ma il via libera definitivo arriverà solo ed esclusivamente nel momento in cui la Fiorentina avrà in pugno un erede di pari livello o addirittura superiore a Kean per non depauperare il reparto avanzato di Fabio Grosso.

Da Icardi a Zirkzee: i nomi per l'attacco

La caccia al nuovo centravanti vedrà dunque sviluppi immediati nelle prossime ore. Sullo sfondo restano diverse piste esplorate dalla dirigenza viola: Mauro Icardi attende un segnale da Firenze prima di sciogliere le riserve sul suo futuro, mentre sfuma l'ipotesi Pinamonti che si è accasato ufficialmente alla Lazio. Tra i profili attenzionati figurano anche Emegha, Beto, Delap e Bonny, ma l'obiettivo che infiamma maggiormente la piazza resta Joshua Zirkzee, indicato da quotidiano come l'opzione più apprezzata e stimata dai tifosi per raccogliere l'eredità di Kean.