Il Como ha rilanciato per Moise Kean nel prepartita di Roma-Fiorentina, offrendo 40 milioni di euro: 35 milioni di parte fissa e 5 di bonus. La Fiorentina, però, ha fissato una condizione imprescindibile: l’attaccante partirà soltanto quando sarà stato individuato e portato a Firenze un sostituto di assoluto livello. Al Viola Park la ricerca è già entrata nel vivo e tra i profili valutati figura Beto dell’Everton, ex Udinese.

Il Como avrebbe chiesto una risposta entro 48 ore dal rilancio, quindi entro questa sera, ma la Fiorentina non considera la scadenza un ultimatum. La permanenza di Kean resta possibile, soprattutto se il club viola continuerà a chiedere 40 milioni immediati più altri 5 di bonus o se non riuscirà a trovare il centravanti giusto. Sul giocatore ci sarebbe inoltre l’interesse di un’altra società, pronta eventualmente a inserirsi qualora il Como abbandonasse la trattativa.

Kean avrebbe già raggiunto un’intesa con il Como per un ingaggio da 5 milioni netti a stagione. La Fiorentina, tuttavia, non vuole indebolire una squadra già apparsa in difficoltà contro la Roma: l’attaccante ha realizzato 25 gol nella sua prima stagione in viola e 9 nella seconda. Nonostante l’offerta da 40 milioni, comprensiva di 5 di bonus, la cessione si concretizzerà soltanto se Paratici riuscirà ad acquistare un giocatore forte almeno quanto Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.