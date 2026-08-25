Per la quinta volta nella sua storia la Fiorentina ha subito un passivo di 4 reti al primo turno di campionato. La Roma si conferma la "bestia nera" dei gigliati
Vinciguerra: "Dal Bar degli Sportivi al Chiosco degli Sportivi"
Fabio Grosso ha esordito sulla panchina viola in Serie A eguagliando, subito, un record negativo. Il divario passivo di 4 reti nella prima giornata di campionato rappresenta, infatti, un primato negativo assoluto già stabilito dalla Fiorentina in passato in 4 occasioni, di cui la metà contro la Roma (vera e propria "bestia nera" dei viola nel primo turno di campionato). Di seguito l'elenco con le peggiori sconfitte patite dalla Fiorentina alla prima giornata di campionato, i cui epiloghi sono stati, spesso, negativi per la squadra gigliata ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27
|22/09/35
|Serie A
|Triestina-Fiorentina
|5-1
|12/09/37
|Serie A
|Roma-Fiorentina
|4-0
|09/10/88
|Serie A
|Milan-Fiorentina
|4-0
|09/09/90
|Serie A
|Roma-Fiorentina
|4-0
|24/08/26
|Serie A
|Roma-Fiorentina
|4-0
|11/09/49
|Serie A
|Juventus-Fiorentina
|5-2
|30/09/28
|Div. Naz.
|Fiorentina-Ambrosiana
|0-3
|21/10/45
|Serie A/B
|Pescara-Fiorentina
|3-0
|19/09/48
|Serie A
|Palermo-Fiorentina
|3-0
|20/08/17
|Serie A
|Inter-Fiorentina
|3-0
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