Per la quinta volta nella sua storia la Fiorentina ha subito un passivo di 4 reti al primo turno di campionato. La Roma si conferma la "bestia nera" dei gigliati

Roberto Vinciguerra
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Vinciguerra: "Dal Bar degli Sportivi al Chiosco degli Sportivi"

Fabio Grosso ha esordito sulla panchina viola in Serie A eguagliando, subito, un record negativo. Il divario passivo di 4 reti nella prima giornata di campionato rappresenta, infatti, un primato negativo assoluto già stabilito dalla Fiorentina in passato in 4 occasioni, di cui la metà contro la Roma (vera e propria "bestia nera" dei viola nel primo turno di campionato). Di seguito l'elenco con le peggiori sconfitte patite dalla Fiorentina alla prima giornata di campionato, i cui epiloghi sono stati, spesso, negativi per la squadra gigliata ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia
22/09/35 Serie A Triestina-Fiorentina 5-1
12/09/37 Serie A Roma-Fiorentina 4-0
09/10/88 Serie A Milan-Fiorentina 4-0
09/09/90 Serie A Roma-Fiorentina 4-0
24/08/26 Serie A Roma-Fiorentina 4-0
11/09/49 Serie A Juventus-Fiorentina 5-2
30/09/28 Div. Naz. Fiorentina-Ambrosiana 0-3
21/10/45 Serie A/B Pescara-Fiorentina 3-0
19/09/48 Serie A Palermo-Fiorentina 3-0
20/08/17 Serie A Inter-Fiorentina 3-0

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