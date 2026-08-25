Fabio Grosso ha esordito sulla panchina viola in Serie A eguagliando, subito, un record negativo. Il divario passivo di 4 reti nella prima giornata di campionato rappresenta, infatti, un primato negativo assoluto già stabilito dalla Fiorentina in passato in 4 occasioni, di cui la metà contro la Roma (vera e propria "bestia nera" dei viola nel primo turno di campionato). Di seguito l'elenco con le peggiori sconfitte patite dalla Fiorentina alla prima giornata di campionato, i cui epiloghi sono stati, spesso, negativi per la squadra gigliata ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27

22/09/35 Serie A Triestina-Fiorentina 5-1 12/09/37 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 09/10/88 Serie A Milan-Fiorentina 4-0 09/09/90 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 24/08/26 Serie A Roma-Fiorentina 4-0 11/09/49 Serie A Juventus-Fiorentina 5-2 30/09/28 Div. Naz. Fiorentina-Ambrosiana 0-3 21/10/45 Serie A/B Pescara-Fiorentina 3-0 19/09/48 Serie A Palermo-Fiorentina 3-0 20/08/17 Serie A Inter-Fiorentina 3-0