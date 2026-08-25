Buso duro a Rtv38: "Ripartire anche da zero. Centrocampo dell'anno scorso deprimente, servono scelte coraggiose da Grosso."
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L'ex viola Renato Buso è intervenuto ai microfoni di Rtv38 dove ha parlato dopo la brutta sconfitta di Roma:
Più giocatori mandi via dall'anno scorso e meglio è. Non Bisogna più aspettare nessuno. Bisogna ripartire, anche a costo di farlo da zero soffrendo. Avere lo stesso centrocampo dell'anno scorso, che non ha dato nulla enll'ultima stagione, è deprimente. Bisogna provare qualcoa di diverso. L'allenatore mi deve dare queste sensazioni.
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