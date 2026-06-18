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Nazione: “Il Paris scarica Koleosho, il Burnley non lo tiene. Paratici spinge”

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Tra sondaggi e profili monitorati, il club sta preparando le prime mosse. Per l’attacco uno dei nomi più caldi resta quello di Luca Koleosho
Redazione VN

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo giorni di confronti negli Stati Uniti, Fabio Paratici è rientrato con un quadro più definitoe con la sensazione che, dalla prossima settimana, il mercato della Fiorentina possa finalmente entrare nel vivo.

Koleosho

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Tra sondaggi e profili monitorati, il club sta preparando le prime mosse. Per l’attacco uno dei nomi più caldi resta quello di Luca Koleosho. L’esterno offensivo, reduce dal prestito al Paris FC, è rientrato al Burnley e difficilmente verrà trattenuto dal club francese.

Prezzo

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La convocazione in Nazionale ne ha accresciuto la visibilità, mentre la retrocessione del Burnley potrebbe favorire una sua partenza. Al momento non sono arrivate offerte, ma la valutazione si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro. Lo scrive la Nazione.

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