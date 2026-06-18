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Gazzetta dello Sport

Gazzetta rivela: “Ecco la cifra che vorrebbe Paratici per cedere Moise Kean”

Kean Fiorentina
Lo cederebbe solo con la garanzia di incassare soldi a sufficienza per poter acquistare un centravanti di pari valore di Kean
Redazione VN

Fabio Paratici, nella giornata di ieri, ha incontrato gli agenti di Moise Kean. Il diesse ha chiarito a Lucci che la Fiorentina vuole ripartire da lui, centravanti da 25 reti nella sua prima stagione in viola (2024-25), garantendogli la medesima centralità, perché tutti nel club, a partire dal presidente Giuseppe Commisso, sono convinti che  il ragazzo possa tornare a quei livelli dopo un'annata senza doppia cifra (9 gol complessivi).

Kean

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Servirà il miglior Moise dal punto di vista fisico, al resto ci penserà Grosso, che lo ha allenato ai tempi delle giovanili della Juventus ed è convinto di poterlo valorizzare con il suo 4-3-3 intenso e offensivo. Kean da parte sua sta bene a Firenze e non spinge per andarsene, sente di potere (e dovere) ancora restituire qualcosa al club che ha creduto in lui e l'ha rilanciato e a una città che l'ha accolto come un eroe.

Prezzo

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Il resto lo deciderà il mercato: difficile che qualcuno si presenti con i 62 milioni della clausola, però di fronte a un'offerta consistente (intorno ai 50 milioni) la Fiorentina si fermerebbe ad ascoltare. Lo cederebbe solo con la garanzia di incassare soldi a sufficienza per poter acquistare un centravanti di pari valore di Kean. Al momento però è lui il titolare della Viola, il totem intorno a cui verrà costruita una rosa molto rimaneggiata, con l'obiettivo di tornare a competere per qualcosa che vada ben oltre la salvezza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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