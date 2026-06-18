Gazzetta rivela: “Ecco la cifra che vorrebbe Paratici per cedere Moise Kean”

Fabio Paratici, nella giornata di ieri, ha incontrato gli agenti di Moise Kean . Il diesse ha chiarito a Lucci che la Fiorentina vuole ripartire da lui, centravanti da 25 reti nella sua prima stagione in viola (2024-25) , garantendogli la medesima centralità, perché tutti nel club, a partire dal presidente Giuseppe Commisso, sono convinti che il ragazzo possa tornare a quei livelli dopo un'annata senza doppia cifra (9 gol complessivi).

Kean

Servirà il miglior Moise dal punto di vista fisico, al resto ci penserà Grosso, che lo ha allenato ai tempi delle giovanili della Juventus ed è convinto di poterlo valorizzare con il suo 4-3-3 intenso e offensivo. Kean da parte sua sta bene a Firenze e non spinge per andarsene, sente di potere (e dovere) ancora restituire qualcosa al club che ha creduto in lui e l'ha rilanciato e a una città che l'ha accolto come un eroe.