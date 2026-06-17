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VN – Si decide il futuro di Kean? Incontro con l’entourage del giocatore

Kean
Ore concitate in casa Fiorentina per il futuro di Kean. In questo momento la dirigenza è a qolloqui con l'entourage del ragazzo
Nicolò Schira

Sarà un'estate caldissima al Viola Park. Ed è probabile che uno dei tormentoni estivi viola riguardi Moise Kean, il cui futuro appare oggi ancora in bilico. E a questo proposito, arrivano aggiornamenti direttamente dal Viola Park.

Primo incontro

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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina è proprio in questi minuti a colloquio con l'entourage del giocatore. Sul tavolo c'è ovviamente l'impellenza di fare chiarezza sul futuro del classe 2000. Seguiranno certamente aggiornamenti.

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