Di Marzio: “Kean-Fiorentina, avanti insieme… per ora”. L’esito del colloquio

Arrivano aggiornamenti al termine del colloquiodi oggi tra gli agenti di Moise Kean e la Fiorentina. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il giocatore e la Fiorentina andranno avanti insieme, almeno per ora. L'incontro tra l'agente del giocatore e il club è stato sereno e cordiale e non è emersa la volontà di separarsi. Una situazione che però potrebbe ancora cambiare, in caso di eventuali offerte convincenti per il giocatore o per il club. In quel caso, la Fiorentina e Kean valuteranno insieme queste proposte per decidere cosa fare. Non ci sono i presupposti per un addio, proprio perché queste offerte ancora non ci sono.