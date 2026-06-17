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Di Marzio: “Kean-Fiorentina, avanti insieme… per ora”. L’esito del colloquio

Kean Fiorentina
Moise Kean e la Fiorentina, ci sono margini per proseguire assieme? Gli aggiornamenti dopo il summit di oggi con gli agenti del giocatore
Redazione VN

Arrivano aggiornamenti al termine del colloquiodi oggi tra gli agenti di Moise Kean e la Fiorentina. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il giocatore e la Fiorentina andranno avanti insieme, almeno per ora. L'incontro tra l'agente del giocatore e il club è stato sereno e cordiale e non è emersa la volontà di separarsi. Una situazione che però potrebbe ancora cambiare, in caso di eventuali offerte convincenti per il giocatore o per il club. In quel caso, la Fiorentina e Kean valuteranno insieme queste proposte per decidere cosa fare. Non ci sono i presupposti per un addio, proprio perché queste offerte ancora non ci sono.

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