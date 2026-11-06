Il 'Franchi' si prepara a indossare l'abito delle grandi occasioni per la supersfida contro la Juventus. Sono già 21 mila gli spettatori attesi sugli spalti, con la concreta e vicina probabilità di raggiungere il tutto esaurito fissato intorno alle 23 mila presenze, limite imposto dalla capienza ridotta dell'impianto in questa fase. L'entusiasmo della piazza è stato rinvigorito dalla recente vittoria contro il Sassuolo, un successo che ha permesso di metabolizzare i bocconi amari ingoiati nelle settimane precedenti e ha restituito morale a una tifoseria che non ha mai smesso di far sentire il proprio sostegno.

La tradizione del match e il ruolo della Curva Fiesole

Quella contro la Juventus resta una partita speciale, cerchiata in rosso sul calendario fin dall'inizio della stagione, capace di regalare una soddisfazione dal peso specifico inestimabile. Nonostante le difficoltà incontrate dai viola in questo campionato abbiano parzialmente modificato la percezione mediatica e del dibattito social, l'attesa resta altissima. La Curva Fiesole farà come sempre la propria parte, confermando quel supporto incondizionato che non è mai venuto meno neppure nei momenti più complessi, alternando l'incitamento costante a giusti richiami di responsabilità.

Il fronte ospiti: la decisione dei tifosi bianconeri

Sul versante opposto, si registra la presa di posizione della tifoseria organizzata della Juventus, che ha annunciato la propria assenza nel settore ospiti del 'Franchi'. Una scelta dettata non da forme di contestazione verso la propria squadra, ma legata alle modalità e alle restrizioni sulla vendita dei tagliandi per il settore riservato ai sostenitori ospiti. Dalle organizzazioni del tifo torinese è stato ribadito come il rispetto per i sostenitori debba tradursi in scelte organizzative ragionevoli ed equilibrate, senza ostacoli continui per chi rappresenta il cuore pulsante del seguito bianconero in trasferta. Lo riporta La Nazione.