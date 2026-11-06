Il rapporto tra il popolo viola e Fabio Paratici è ormai decollato con il ds che ha scelto di vivere appieno la città comprando casa in pieno centro storico. Un modo per essere parte del tessuto cittadino a pieno regime. Tolto l'errore Grosso e alcuni acquisti ancora da capire (come quello di Beto), il mercato estivo ha convinto la maggior parte del tifo.

Paratici ha scelto di rivoluzionare la Fiorentina dalle basi, rinunciando a un instant team che potesse competere da subito per il vertice ma volendo creare un parco giocatori giovani e di prospettiva con cui aprire un ciclo. Per questo Paratici è certo che la Fiorentina nel medio-lungo termine tornerà protagonista. Lo scrive La Repubblica.