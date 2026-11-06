Il Corriere dello Sport sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juve. Ranieri ci prova in extremis, Oulai verso la maglia da titolare
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Mattinata di lavoro sul campo per la Fiorentina verso il big match di domenica sera al 'Franchi' contro la Juventus. Sul fronte degli infortunati, le notizie riguardano Arthur Atta e Luca Ranieri. L'ex centrocampista dell'Udinese, frenato da un sovraccarico strutturale all'addome, ha ripreso ad allenarsi sul campo svolgendo però ancora una seduta individuale: per rivederlo tra i convocati si dovrà attendere l'uscita dalla sosta. Ha qualche speranza in più il difensore classe 1999, fermato nelle scorse settimane da un problema al nervo del piede: anch'egli al lavoro a parte, Ranieri proverà a svolgere la rifinitura di domani con i compagni per valutare una disponibilità in extremis per la panchina.
Probabile formazione: Vanoli orientato su Oulai, Fagioli verso la panchina
Per quanto concerne le scelte tattiche, Paolo Vanoli appare orientato a confermare gran parte dello schieramento visto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con un solo grande nodo da sciogliere in mediana. Prende sempre più quota l'inserimento dal primo minuto di Christ Inao Oulai: il tecnico varesino starebbe pensando di far tirare il fiato a Nicolò Fagioli per sottrarlo alle pressioni delle ultime uscite al di sotto delle aspettative. Con l'ivoriano in regia insieme a Ndour e Brescianini, l'undici titolare vedrebbe De Gea tra i pali, protetto dalla linea a quattro formata da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario (confermato a sinistra). In attacco spazio al tridente composto da Mastantuono, Pellegrino e Njie, con Pedro Gonçalves pronto a subentrare a gara in corso.
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