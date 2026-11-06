Fabio Paratici ritrova per la prima volta al Franchi la Juventus

Redazione VN
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Per i tifosi viola Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, ma adesso anche per Fabio Paratici avrà un sapore speciale perché ritrova per la prima volta la sua ex squadra al Franchi (lo scorso anno l'aveva affrontata a Torino).

Quando era direttore sportivo della Juventus, Paratici ha vissuto in prima persona cosa significa essere un dirigente bianconero durante una partita molto importante. Durante il giro di campo prima del riscaldamento, fatto insieme a Marotta, Nedved e al presidente Agnelli, è stato infatti accolto da forti fischi del pubblico. Ma stavolta si trova dall'altra parte con un pubblico caldissimo che a caccia di una vittoria che per la tifoseria non varrà soltanto tre punti, ma molto di più. Lo riporta La Repubblica.
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