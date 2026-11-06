VIDEO - Ronaldo saluta il suo Portogallo: "Non è stata una decisione semplice"

Per i tifosi viola Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, ma adesso anche per Fabio Paratici avrà un sapore speciale perché ritrova per la prima volta la sua ex squadra al Franchi (lo scorso anno l'aveva affrontata a Torino).