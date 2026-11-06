Paolo Vanoli ha dimostrato di avere grande stima sia di Oulai che di Fagioli e adesso deve pensare al miglior modo di impiegarli contro la Juventus. Proprio l'ex bianconero è avanti nel ballottaggio, ma l'ivoriano sta crescendo passo dopo passo. Per il momento la loro è un'alternanza a causa di un'equilibrio difensivo da trovare.

Per adesso la gestione di Vanoli ha funzionato considerando l'impatto avuto da Oulai da subentrato nelle ultime gare. E la società condivide il metodo del tecnico viola che sta portando alla maturazione del ragazzo. Nelle prossime ore però la valutazione che verrà fatta è se Oulai è pronto per una maglia da titolare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.