Dopo essere finito nel mirino di Mancini, per l'ex viola Lorenzo Amatucci si accendono i riflettori della Serie A. L'ex viola, protagonista in positivo con il Deportivo la Coruna in Spagna, è infatti seguito da diverse squadre nel nostro campionato.

Una di queste, si legge su tuttojuve.com, è la Juventus. "Il club bianconero starebbe monitorando la crescita del giocatore, protagonista di un percorso interessante nel calcio spagnolo. Un nome che potrebbe diventare particolarmente interessante per la Juventus, alla ricerca di elementi giovani, tecnicamente affidabili e con margini di miglioramento".