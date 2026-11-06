Clima teso in casa Juve prima della Fiorentina: lo sfogo e le parole colorite di Spalletti evidenziano il nervosismo del tecnico.

Redazione VN
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Sebbene gli ultimi risultati abbiano riportato un minimo di serenità, in casa Juventus il momento resta molto delicato verso il match di domenica contro la Fiorentina. E il nervosismo di Luciano Spalletti ne è la maggiore testimonianza. Il tecnico bianconero ha parlato ieri sera in conferenza stampa post vittoira sull'AZ rispondendo a una domanda sul 2-2 olandese poi annullato:

Cosa ho pensato sul gol del 2-2? Stavo scegliendo chi strozzare nello spogliatoio. Fa la differenza sapere cosa fare e farlo con continuità!

Durante il match, poi, il tecnico montaionese ha apostrofato Juan Cabal in maniera piuttosto colorita, racconta La Gazzetta dello Sport:

Juventus Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4
Ti do un pugno se non fai attenzione!

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