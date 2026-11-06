Lo stadio Franchi è pronto a vestirsi a festa pe ril match di domenica sera fra Fiorentina e Juventus. Sugli spalti sarà sold out e la tifoseria organizzata ha già annunciato una coreografia per la super sfida.

I gruppi della tifoseria organizzato, come sempre accade in questi casi, ha condiviso su Instagram le istruzioni per coloro che si troveranno in Ferrovia.

Preghiamo tutta la tifoseria di riempire lo stadio con largo anticipo. Le bandierine che trovate al vostro posto, non vanno spostate per nessun motivo.

La coreografia viene su con l'inno. Fino a quel momento, tutte le bandierine vanno tenute giù. Rimarranno tese sull'Inno di Allevi.

Per non rovinare il disegno, durante la coreografia, non dovranno essere sventolati altri vessilli, come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni.

Seguite eventuali indicazioni dei lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi.

L'abituale raccolta fondi per le coreografie questa volta non verrà effettuata grazie ai contributi ricevuti nella partita contro l'Atalanta per le bandierine del centenario, che restano disponibili al banchino sotto la curva.

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