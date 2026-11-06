Teotino a Radio Sportiva critico sui viola: "Fatto errore sugli allenatori. Dragusin? Sorpreso dal suo arrivo, non lo avrei preso".

Redazione VN
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Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato del momento della Fiorentina:

La Fiorentina è stata cambiata tanto ed era chiaro che servisse tempo per ripartire. Paratici pensava che il colpevole fosse Grosso, e quindi è tornato da Vanoli. Questo secondo me ha destabilizzato molto il gruppo, perché si tratta di giocatori che mai avevano giocato insieme. In ogni caso, né Grosso né Vanoli sono gli allenatori giusti per questa ricostruzione.

La rosa della Fiorentina

Io penso che la rosa sia da medio-alta classifica. I giocatori buoni ci sono, ma fra questi non metto Dragusin. Non lo avrei mai preso. Sono rimasto stupito quando Paratici lo ha preso a Londra e lo ha rivoluto in viola.
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

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