Con l'avvicinarsi della nuova sessione di mercato, tornano di moda i vecchi tormentoni. E uno di questi è l'ex viola Lucas Torrieira, già cercato a più riprese dalla Fiorentina negli ultimi anni.

A darne notizia è tuttomercatoweb.com che spiega come l'uruguagio possa diventare una pista concreta a gennaio. La Fiorentina, si legge, è alla ricerca di un profilo a centrocampo capace di interpretare entrambe le fasi. E in questo senso sarebbero perfetti i nomi di Ferguson e Ederson che, però, non si muoveranno. Ecco dunque che può tornare di moda il ritorno dell'ex viola, che da tempo spinge per tornare.