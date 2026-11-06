I viola cercano un rinforzo a centrocampo: torna d'attualità la pista che porta al ritorno di Lucas Torreira.

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

VIDEO - Paratici e una ricerca minuziosa su Njie: chieste info... alla sua ex!

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Con l'avvicinarsi della nuova sessione di mercato, tornano di moda i vecchi tormentoni. E uno di questi è l'ex viola Lucas Torrieira, già cercato a più riprese dalla Fiorentina negli ultimi anni.

A darne notizia è tuttomercatoweb.com che spiega come l'uruguagio possa diventare una pista concreta a gennaio. La Fiorentina, si legge, è alla ricerca di un profilo a centrocampo capace di interpretare entrambe le fasi. E in questo senso sarebbero perfetti i nomi di Ferguson e Ederson che, però, non si muoveranno. Ecco dunque che può tornare di moda il ritorno dell'ex viola, che da tempo spinge per tornare.

lucas torriera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti