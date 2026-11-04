Dopo la vittoria sul Sassuolo, la Fiorentina è tornata subito al lavoro in vista della Juventus. Seduta di scarico per chi ha giocato al Mapei Stadium e allenamento più intenso per gli altri. Vanoli ha poi concesso un giorno di riposo al gruppo. Alla ripresa farà il punto anche sugli infortunati.

Ranieri e Atta proveranno a recuperare per la sfida contro i bianconeri, mentre Pongracic è più indietro e rientrerà dopo la sosta. Nessun problema per Njie. L’esterno era uscito contro il Sassuolo dopo essersi toccato la coscia, ma il cambio è stato precauzionale.

Intanto Scaloni ha convocato Mastantuono per le amichevoli dell’Argentina contro l’Uruguay il 13 novembre e la Costa Rica il 17. Al rientro dagli impegni con la nazionale, l’attaccante avrà più tempo per recuperare in vista del posticipo di lunedì 23 novembre, quando la Fiorentina sarà di scena a Monza. Lo scrive la Nazione.