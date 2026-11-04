La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui giocatori che hanno lasciato la Juventus, ha parlato di Nicolò Fagioli, Moise Kean e Dusan Vlahovic:

Poi viene da chiedersi se davvero a questa Juve non sarebbero serviti Fagioli, Kean, Soulè che è diventato decisivo nella Roma, e lo stesso Vlahovic. Che, è vero, voleva un ingaggio super per rinnovare. Ma quanto è costato di cartellino Kolo Muani? Quanto è costato il prestito per un anno di Woltemade? E quando pesano, comunque, i loro ingaggi? Ma un discorso andrebbe fatto anche sui portieri. Dopo Di Gregorio, l’estate è trascorsa alla ricerca di un numero uno che costasse poco. Chissà se oggi si può dire che Szczesny - l’anno scorso cinque trofei col Barcellona e ora disposto a fare il dodicesimo - sia stato liquidato un po’ troppo in fretta. Così come fa pensare che il giovane Daffara, nazionale under 21, sia stato ceduto a titolo definitivo al Parma. Dove ha giocato le ultime due partite contro Udinese e Atalanta. Senza incassare neppure un gol.