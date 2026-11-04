"Goncalves? Non è un giocatore di corsa, di ritmi alti, e si sta ambientando a un nuovo calcio molto più fisico"

Redazione VN
Fiorentina v Benevento - Coppa Italia

VIDEO - I migliori marcatori U21 in Serie A dal 2000 a oggi: quanto ex viola!

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Carlo Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato di Pedro Goncalves e di Tiago Gabriel. Ecco le sue parole a TMW:

Da ex Fiorentina, stupito che Gonçalves ci stia mettendo così tanto a entrare in pianta stabile nell’undici titolare?

«Senza volerli mettere a paragone, ma anche una star come Riquelme fece fatica a mettersi nel ritmo del calcio europeo. Gonçalves è uno che ha intelligenza, assist e gol. Un anno in Portogallo finì la stagione da capocannoniere, ma di lui si diceva che non tirava in porta, faceva “passaggi in porta”. Non è un giocatore di corsa, di ritmi alti, e si sta ambientando a un nuovo calcio molto più fisico. Secondo me soffre il momento della squadra e il non avere alle spalle un centrocampo che possa fare per lui il lavoro sporco, ma sono sicuro che alla lunga riuscirà a imporsi anche in Serie A, come si è già visto lunedì al Mapei».
immagine_1169198_x3000

Per i viola si parla di Tiago Gabriel: sarebbe un rinforzo giusto?

«Ogni giocatore per sfondare ha bisogno del contesto giusto. Lui a Lecce lo ha trovato perché è una squadra che gioca con il blocco basso, che ne esalta le caratteristiche. Vorrei vederlo in una squadra controllante, e la Fiorentina punta a esserlo, che porta i difensori ad avere 30-40 metri di campo alle spalle. Poi che a Lecce stia facendo benissimo non lo discuto, ma è anche il contesto a esaltarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti