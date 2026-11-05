Il centrocampista della Fiorentina è stato convocato dalla Costa d'Avorio per il doppio impegno contro il Gambia

Redazione VN
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La Costa d’Avorio ha ufficializzato la lista dei convocati per la prossima pausa nazionali, durante la quale gli Elefanti saranno impegnati in una doppia sfida contro il Gambia, in programma il 12 e il 17 novembre. Tra i nomi più importanti figurano Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo ed Evan Ndicka, punti di riferimento della squadra. Non mancano anche volti interessanti e giovani talenti pronti a mettersi in mostra. Nella lista trovano spazio Yan Diomandé, Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny ed Elye Wahi, mentre spicca ancora una volta la convocazione di Christ Inao Oulai, giovane centrocampista della Fiorentina.
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