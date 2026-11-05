Nonostante le tante panchine che contano Luciano Spalletti e Paolo Vanoli i due si sono sfidati solamente in due occasioni fino ad oggi, ovvero le due sfide tra Fiorentina e Juventus, andate in scena durante la stagione di Serie A 2025-26.

Nel novembre 2025, la partita terminò in pareggio per 1-1: al vantaggio firmato Kostić rispose la gran botta dalla distanza di Rolando Mandragora. Nella sfida di ritorno, andata in scena il 17 maggio 2026 allo Juventus Stadium, i viola ebbero la meglio per 0-2 grazie alle reti di Ndour e nuovamente Mandragora.

Il bilancio complessivo, quindi, vede una vittoria a favore dell’allenatore gigliato, un pareggio e nessuna vittoria per l’allenatore bianconero, che non è ancora mai riuscito a battere il mister lombardo.