Chi l'ha detto che la tifoseria della Fiorentina è volgare e maleducata? Certo, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio né in negativo, né in positivo: gli imbecilli ci sono dappertutto. Ma esiste un metodo per "misurare" la volgarità e la negatività di certi ambienti? Forse sì, e i dati che ne vengono fuori meritano un'occhiata.

Wettbasis.com ha analizzato oltre 179.000 commenti provenienti dai subreddit dei club di Serie A per scoprire quali sono le tifoserie più educate e, al contrario, quali sono le più volgari. Le parolacce sono state individuate utilizzando un elenco standard di parolacce inglesi combinato con un elenco personalizzato di parolacce e insulti italiani, unificati in un unico punteggio per club. Inoltre, l’analisi ha rivelato quali sono le tifoserie più positive e quali i tifosi più negativi.

I risultati

Il Milan è risultato la tifoseria più volgare della Serie A, con il 14,63% dei commenti contenenti parolacce, davanti a Juventus (14,32% dei commenti con parolacce) e Inter (13,33% dei commenti con parolacce).

Il Napoli è risultato la tifoseria più negativa della Serie A, con il 57,15% dei commenti dal tono negativo, davanti a Juventus (56,55% dei commenti dal tono negativo) e Milan (56,10% dei commenti dal tono negativo).

L’Udinese è risultata la tifoseria più positiva della Serie A, con il 37,09% dei commenti dal tono positivo, davanti a Bologna (35,66% dei commenti dal tono positivo) e Como (33,69% dei commenti dal tono positivo).

Il Como è risultato la tifoseria più educata della Serie A, con appena l’8,35% dei commenti contenenti parolacce, davanti a Bologna (8,41% dei commenti con parolacce) e Fiorentina (9,13% dei commenti con parolacce).

Note sulla raccolta dei dati fornite dalla fonte

Periodo di raccolta: ultimi 12 mesi; analisi finale effettuata a novembre 2026.

In totale sono stati analizzati 179.322 commenti provenienti dai subreddit dei club di Serie A, alla ricerca di commenti contenenti parolacce.

In totale sono stati individuati 23.495 commenti contenenti parolacce tra i club analizzati.

Inoltre, il tono emotivo di ogni commento è stato valutato e classificato come negativo, positivo o neutro.

Numero minimo di commenti raccolti per club: 1.000. Cagliari, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Parma, Sassuolo e Torino non hanno raggiunto questo minimo e sono stati esclusi, per un totale di 12 club in classifica. I viola non compaiono nelle top five di negatività e positività, quindi figurano tra il sesto e il settimo posto su 12 in una e nell'altra.