Un grande primo tempo e un Kolo Muani devastante sulla fascia destra (occhio, Vanoli) permettono alla Juventus di Luciano Spalletti di ottenere in casa dell'AZ Alkmaar tre punti pesantissimi (1-2 il risultato finale, con reti di Koopmeiners e Kolo Muani) per il cammino internazionale in Europa League. Il nuovo 3-4-3 varato dal tecnico di Certaldo dà i suoi frutti ed in casa degli olandesi i bianconeri legittimano una vittoria importante, tranne che per quegli ultimi dieci minuti di gara in cui i padroni di casa hanno rischiato seriamente di pareggiare.

Riuscendoci pure, se non fosse che la rete dell'ex Lazio Hoedt venisse annullata per fuorigioco al 91'. A funzionare è stato soprattutto il gioco sulle fasce, con l'attaccante ex PSG capace di sfruttare alla perfezione gli spazi lasciati sulla propria fascia sinistra dall'AZ e dall'altra parte la coppia Cambiaso-Alajbegovic brava a lavorare in tandem. "Abbiamo fatto una prestazione seria, mi è piaciuto l'atteggiamento di tutti, anche di chi era in panchina. Sono soddisfatto", le dichiarazioni di Spalletti dopo il 90'.