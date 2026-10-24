Fiorentina-Juventus dell'8 novembre, tutte le informazioni sui biglietti: fasi di vendita, date e limitazioni per i residenti in Piemonte e Lombardia.

Redazione VN
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Lunedì 8 novembre allo stadio Artemio Franchi andrà in scena una delle sfide più attese della stagione dai tifosi viola: Fiorentina-Juventus. In vista della partita, il club gigliato ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti, con una vendita articolata in tre fasi a partire da lunedì 26 ottobre.

Fiorentina-Juventus, le fasi della vendita

La prima fase sarà riservata ai titolari di InViola Premium Card e prenderà il via lunedì 26 ottobre alle ore 10:00, per concludersi alle 9:59 di lunedì 2 novembre. Da quel momento scatterà la vendita generale, attiva fino alle 8:59 del giorno della partita. Infine, la fase Matchday inizierà alle ore 9:00 dell'8 novembre e proseguirà fino al termine della gara.
Curva Fiesole

Le limitazioni per i residenti in Piemonte e Lombardia

In base alle misure organizzative adottate per la partita, sono previste alcune limitazioni per i residenti nelle regioni Piemonte e Lombardia. Per loro, l'acquisto dei biglietti sarà consentito esclusivamente per il settore ospiti, in Curva Esterna CE1, e soltanto se in possesso della fidelity card della Juventus FC.

I prezzi dei biglietti

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