Fiorentina-Juventus dell'8 novembre, tutte le informazioni sui biglietti: fasi di vendita, date e limitazioni per i residenti in Piemonte e Lombardia.
VIDEO VN - Merlo: "Oulai con Fagioli che è sprecato in regia. Viola troppo tecnica"
Lunedì 8 novembre allo stadio Artemio Franchi andrà in scena una delle sfide più attese della stagione dai tifosi viola: Fiorentina-Juventus. In vista della partita, il club gigliato ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti, con una vendita articolata in tre fasi a partire da lunedì 26 ottobre.
Fiorentina-Juventus, le fasi della venditaLa prima fase sarà riservata ai titolari di InViola Premium Card e prenderà il via lunedì 26 ottobre alle ore 10:00, per concludersi alle 9:59 di lunedì 2 novembre. Da quel momento scatterà la vendita generale, attiva fino alle 8:59 del giorno della partita. Infine, la fase Matchday inizierà alle ore 9:00 dell'8 novembre e proseguirà fino al termine della gara.
Le limitazioni per i residenti in Piemonte e LombardiaIn base alle misure organizzative adottate per la partita, sono previste alcune limitazioni per i residenti nelle regioni Piemonte e Lombardia. Per loro, l'acquisto dei biglietti sarà consentito esclusivamente per il settore ospiti, in Curva Esterna CE1, e soltanto se in possesso della fidelity card della Juventus FC.
I prezzi dei biglietti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Come siamo arrivati a "Brescianini parte davanti a Oulai" e cosa può succedere
Giovanili
Primavera, Fiorentina-Milan: super tripletta e poi rosso per Croci, 1ª vittoria in casa
Probabili formazioni
Inter-Fiorentina, probabili formazioni: dubbio a destra, torna Brescianini
Rassegna stampa
Pioli: "Chiedo scusa, a Firenze fu colpa mia. Esonero giusto ma troppi luoghi comuni"
Rassegna stampa
Franchi: il Comune detta le prescrizioni. La reazione della Fiorentina
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti