Lunedì 8 novembre allo stadio Artemio Franchi andrà in scena una delle sfide più attese della stagione dai tifosi viola: Fiorentina-Juventus. In vista della partita, il club gigliato ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti, con una vendita articolata in tre fasi a partire da lunedì 26 ottobre.

Fiorentina-Juventus, le fasi della vendita

Le limitazioni per i residenti in Piemonte e Lombardia

I prezzi dei biglietti

La prima fase sarà riservata ai titolari die prenderà il via lunedì 26 ottobre alle ore 10:00, per concludersi alle 9:59 di lunedì 2 novembre. Da quel momento scatterà la vendita generale, attiva fino alle 8:59 del giorno della partita. Infine, la fase Matchday inizierà alle ore 9:00 dell'8 novembre e proseguirà fino al termine della gara.In base alle misure organizzative adottate per la partita, sono previste alcune limitazioni per i residenti nelle regioni Piemonte e Lombardia. Per loro,, e soltanto se in possesso della fidelity card della Juventus FC.