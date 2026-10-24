Nessuna sorpresa per quanto riguarda la lista dei convocati in vista del match di domani fra Genoa e Fiorentina. Sono tre gli assenti per Paolo Vanoli in vista della sfida di San Siro: Arthur Atta non ha recuperato e non sarà a disposizione così come Luca Ranieri e di Fabiano Parisi. Oulai, nonostante il problema accusato nell'allenamento odierno sarà a disposizione per Paolo Vanoli.

Aggregati anche tre membri della Primavera: l'ala Brando Mazzeo, il trequartista Antonio Pirrò e il terzino sinistro Arnis Ademi. Questo l'elenco completo:

ADEMI Arnis

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

MAZZEO Brando

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PIRRÒ Antonio

PONGRAČIĆ Marin

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor