La lista dei convocati per la partita fra Inter e Fiorentina di San Siro
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Nessuna sorpresa per quanto riguarda la lista dei convocati in vista del match di domani fra Genoa e Fiorentina. Sono tre gli assenti per Paolo Vanoli in vista della sfida di San Siro: Arthur Atta non ha recuperato e non sarà a disposizione così come Luca Ranieri e di Fabiano Parisi. Oulai, nonostante il problema accusato nell'allenamento odierno sarà a disposizione per Paolo Vanoli.
Aggregati anche tre membri della Primavera: l'ala Brando Mazzeo, il trequartista Antonio Pirrò e il terzino sinistro Arnis Ademi. Questo l'elenco completo:
ADEMI Arnis
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
PIRRÒ Antonio
PONGRAČIĆ Marin
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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