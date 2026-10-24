Le "regole" in tema di proposta di project financing pervenuta all'amministrazione comunale dalla Fiorentina
Focus VN - Franchi: costi e i prossimi passi dopo la dichiarazione di pubblico interesse
Il Comune di Firenze ha dettato alla Fiorentina venti prescrizioni riguardo la proposta di project financing pervenuta all'amministrazione comunale dalla società viola. Su tali prescrizioni si concentra Repubblica Firenze che scrive:
(...) Partendo dalla durata, «unica non superiore a 60 anni». Va eliminato, chiede Palazzo Vecchio, «ogni automatismo di estensione o rinnovo, compreso il meccanismo 10+10+10 contenuto nella proposta presentata» dalla Fiorentina. Del resto per questi 60 anni il canone è nullo a fronte di un investimento di 300 milioni da parte della Fiorentina sia per finire lo stadio che per la manutenzione ordinaria e straordinaria, «anche delle parti tutelate», quest’ultima stimata in cinque cicli per un totale di 70 milioni. Il secondo lotto del cantiere Franchi «dovrà rimanere integralmente a carico del concessionario», cioè la Fiorentina, «senza alcun incremento del contributo pubblico». Il tema più delicato è quello degli extraprofitti: dovranno essere divisi tra Comune e Fiorentina. Ma non è così semplice perché il club si doterà di due società sul modello americano, la StadCo e la TeamCo. Il profit sharing, cioè la condivisione di questo profitto — si legge tra le prescrizioni — dovrà essere ricondotto alla TeamCo viola «e a qualunque altro soggetto connesso allo sfruttamento economico del bene». La novità è la richiesta di due quote di partecipazione autonome e cumulative: una legata al miglioramento del margine operativo lordo della società concessionaria, StadCo, una riferita ai risultati delle attività commerciali riconducibili alla Fiorentina, tramite TeamCo, o ad altri soggetti che beneficino dello sfruttamento economico dello stadio. Così da proteggersi nel caso in cui i ricavi vengano spostati da una realtà all’altra.
LA REAZIONE DELLA FIORENTINARepubblica Firenze riporta anche la reazione della Fiorentina:
Abbiamo ricevuto tutto lunedì. Stiamo prendendo qualche giorno per analizzare il materiale e siamo disponibili a relazionarci con il Comune per trovare l’intesa.
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