Stefano Pioli, sulle pagine del Corriere dello Sport, chiarisce la questione dei soldi "lasciati" alla Fiorentina e si sofferma su un singolo viola:

Il 20 ottobre hai compiuto sessantun anni e sei ufficialmente salito sul carrello dei bolliti da social. Insieme a Sarri, Spalletti, ad Allegri che peraltro è più giovane di te.

Non sono affatto bollito. È vero che l’ultima esperienza è andata male, ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto. Certo, il calcio è così, i social assegnano etichette emotive. Bastano due vittorie e non sei più bollito.

Chiarisci una volta per tutte la questione della chiusura del rapporto con la Fiorentina. Dei soldi lasciati.

La verità è che ho fatto una rescissione consensuale dopo l’esonero, perché si trattò di esonero, e rinunciai a un anno di contratto.

C’è un giocatore della Fiorentina che ti piace particolarmente?

Atta mi piace molto, ora sta giocando poco. Pensavo che dall’Udinese potesse andare in Inghilterra o in una big, con tutto il rispetto per la Fiorentina. Non so, Milan, Inter. È una mezzala d’inserimento, come giocava all’Udinese. Sul centrosinistra, rientra e ha un bel tiro.