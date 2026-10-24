"Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, la squadra si è alzata di livello"
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Stefano Pioli si è soffermato anche su Danile Pradè, il mercato viola e Fabio Paratici. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
Pagò anche Pradè, il ds: lo accusarono di aver favorito sul mercato un solo agente.
Mai avuto dubbi sulla correttezza di Daniele. Come succede spesso, c’è una società che propone dei giocatori all’allenatore e l’allenatore che dice sì o no. A volte si fa quello che si può. Volevamo migliorare la squadra nel tempo. Non potevamo far tutto nella prima sessione di mercato.
Anche dopo di te le cose sono cambiate poco. In estate è stato fatto un ottimo mercato eppure… Sembra una maledizione.
Mi auguro di no. Hanno cambiato tanto e speso tanto. Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, la squadra si è alzata di livello. Le difficoltà iniziali sono comprensibili.
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