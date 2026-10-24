"Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, la squadra si è alzata di livello"

Redazione VN
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27

VIDEO - Inter-Fiorentina, le migliori quote per il match di San Siro

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Stefano Pioli si è soffermato anche su Danile Pradè, il mercato viola e Fabio Paratici. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

Pagò anche Pradè, il ds: lo accusarono di aver favorito sul mercato un solo agente.

Mai avuto dubbi sulla correttezza di Daniele. Come succede spesso, c’è una società che propone dei giocatori all’allenatore e l’allenatore che dice sì o no. A volte si fa quello che si può. Volevamo migliorare la squadra nel tempo. Non potevamo far tutto nella prima sessione di mercato.

Anche dopo di te le cose sono cambiate poco. In estate è stato fatto un ottimo mercato eppure… Sembra una maledizione.

Pioli Pradè Viola Park
Mi auguro di no. Hanno cambiato tanto e speso tanto. Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, la squadra si è alzata di livello. Le difficoltà iniziali sono comprensibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti