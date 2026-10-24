Il Corriere dello Sport ha intervistato in esclusiva Stefano Pioli. L'ex allenatore della Fiorentina, non parlava dal 5 novembre 2025, ed è tornato a ripercorrere quanto successo con la squadra viola:

Quali conclusioni hai tratto da quella breve, dolorosissima esperienza? Ti sei concesso delle attenuanti?

No, niente alibi. Le responsabilità sono state quasi esclusivamente mie. Penso da sempre che quando le cose non vanno bene le colpe non possano essere totalmente attribuibili all’allenatore, tuttavia in questo caso me le prendo. Mi è dispiaciuto immensamente perché ero tornato a Firenze con tanto entusiasmo, tanta energia, tanta fiducia. Forse è stato proprio questo l’errore, nel senso che tanta energia e tanta fiducia mi hanno portato a sopravvalutare alcune situazioni, ho alzato troppo l’asticella e siamo rimasti schiacciati.

Ho un elenco infinito di “dicono che…”: tornò dall’Arabia troppo ricco e appagato, dodici milioni all’anno, aveva la pancia piena. Aveva perso l’umiltà.

Sono luoghi comuni, assolutamente no, non è così. Quello di Firenze è un ambiente al quale ero particolarmente legato, lo sono ancora per le cose fatte da calciatore e per la prima esperienza da allenatore. È andata malissimo al di là dei risultati che sono stati completamente negativi in campionato, mentre in Conference avevamo vinto tutte e quattro le partite e fatto un buon lavoro.

La società non era attrezzata a sufficienza per gestire tali difficoltà?

Penso che sia stato un esonero giusto in quel momento, soprattutto nell’ultima partita col Lecce non mostrammo alcuna reazione. Io non ho mai dato colpe ad altri, mi sono sempre guardato dentro e ho imparato più dalle situazioni negative che da quelle positive. A Firenze ho anche comunicato male, lo so, incoraggiando troppe aspettative.