Al Viola Park si predica calma
VIDEO - Inter-Fiorentina, le migliori quote per il match di San Siro
�Servirà la partita perfetta». Paolo Vanoli non è affatto comodo nella posizione di bassa classifica della sua Fiorentina, difatti ha un viso che tradisce notti insonni. Figuriamoci se la partenza di oggi in direzione Milano per affrontare l'Inter capolista può rasserenarlo...
Eppure guarda indietro al primo tempo dalle tante occasioni col Como, o alla buona settimana di allenamenti svolti, con i soli Atta e Ranieri a parte, e non riesce a dirsi preoccupato.
Lo stesso la società, che continua a far filtrare fiducia e unità di intenti: i risultati arriveranno, insomma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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