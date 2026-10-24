La Fiorentina si prepara alla trasferta contro l’Inter puntando sul 4-3-3, per trovare maggiore copertura ed efficacia rispetto al 4-2-3-1 delle ultime uscite. Assenti Atta e Ranieri: il difensore proverà a recuperare per l’Atalanta, mentre per il francese non sono ancora stimabili i tempi di rientro.

A centrocampo Oulai, favorito, si gioca una maglia con Brescianini, accanto a Fagioli in regia e Ndour. L’ivoriano potrebbe ritrovare spazio dopo la sostituzione all’intervallo di Genova e la panchina contro il Como, offrendo qualità e fisicità per contrastare i movimenti dei nerazzurri, attesi alla sfida con qualche assenza e la stanchezza degli impegni precedenti.

Negli altri reparti non sono previste particolari novità. Viery, impiegato da terzino, e Pongracic vanno verso la conferma in difesa, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Mastantuono, Pellegrino e Njie. Lo scrive la Nazione.