Chissà cosa avrebbero pensato i tifosi se quest'estate gli avessero detto che a ottobre ci sarebbe stato un ballottaggio tra Brescianini e Oulai per una maglia da titolare. Eppure questo è lo scenario che si sta delineando in vista della trasferta della Fiorentina a San Siro.

"Quando avrà la sua occasione se la deve tenere. Al di là del prezzo o di altri fattori che non mi interessano". Vanoli, in conferenza stampa, è stato chiaro: Oulai il posto da titolare se lo deve guadagnare. Ma quando arriverà questa occasione? Contro il Genoa solo una frazione di gioco - cambio frutto di una prestazione rivedibile - e solo panchina con il Como.

Il processo di adattamento è ancora in corso, per questo Vanoli contro l'Inter potrebbe optare per una scelta più contenitiva: un 4-3-3 con Ndour (ormai inamovibile) e Brescianini ad affiancare Fagioli. Senza nulla togliere a Brescianini che contro il Como è entrato con un atteggiamento propositivo. Per il momento, dunque, Oulai parte dietro e sembra essere bocciata la soluzione che lo vede in coppia con Fagioli. Una scelta che non ha reso come sperato a Marassi, complice un impiego dell'ivoriano in una posizione più avanzata.

E forse è proprio questo il punto cruciale della questione. Se a inizio campionato si poteva ipotizzare un utilizzo di Oulai da regista con Fagioli mezz'ala, adesso le cose sembrano aver preso una via diversa. Con una condizione ottimale da ritrovare da parte di Oulai, l'ex Juve è diventato un caposaldo nel centrocampo di Vanoli, così come lo era stato la scorsa stagione. Mentre l'ivoriano, che nel ruolo di play troverebbe la sua posizione ideale, dovrà "conquistarsi il posto". Quanto ci metterà? Difficile a questo punto dirlo, ma la missione del tecnico attuale e di chiunque gli succeda eventualmente da qui a quando Oulai sarà viola è quella di valorizzarlo. Partendo da fargli vincere il ballottaggio con Brescianini e arrivando a farne un perno della squadra del futuro.