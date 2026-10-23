Vanoli sprona Oulai, dopo un inizio di stagione al di sotto della aspettative

Redazione VN
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Uno degli acquisti che più ha incuriosito il tifo viola in estate è Oulai. L'ivoriano era reduce da un grande Mondiale, ma in questo inizio di stagione non sembra aver innestato le marce alte. Paolo Vanoli ha analizzato la sua situazione in conferenza stampa:

Quando avrà la sua occasione se la deve tenere e portare avanti. Sta bene e si deve conquistare il posto. Semplice, un giovane deve fare questo. Al di là del prezzo, che non mi interessa. Lui è un giocatore importante e quando arriverà l'occasione se la deve tenere stretta.
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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