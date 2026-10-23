Ancora la Fiorentina non ha potuto avere a disposizione il miglior Atta. Le sue condizioni fisiche
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La Fiorentina attende ancora Arthur Atta, dopo un inizio di stagione in salita. L'ex Udinese è stato ai box per un problema fisico, ma Paolo Vanoli spera di recuperarlo. Le parole del tecnico viola in sala stampa:
"Atta sta recuperando. Mentre Ranieri lo stiamo recuperando lentamente, ma non ci sarà. Dodò può partire titolare. Oulai sta bene, e deve conquistarsi il posto"
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