La Fiorentina attende ancora Arthur Atta, dopo un inizio di stagione in salita. L'ex Udinese è stato ai box per un problema fisico, ma Paolo Vanoli spera di recuperarlo. Le parole del tecnico viola in sala stampa:

"Atta sta recuperando. Mentre Ranieri lo stiamo recuperando lentamente, ma non ci sarà. Dodò può partire titolare. Oulai sta bene, e deve conquistarsi il posto"