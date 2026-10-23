Fiorentina-Como continua a far parlare di sè. Valcareggi ha le idee chiare sugli arbitri
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Questa è stata una settimana complicata per la classe arbitrale, dopo gli errori di Fiorentina-Como. A tal proposito è intervenuto Furio Valcareggi, ai microfoni di Lady Radio:
"Quando viene a Firenze, Orsato non deve nemmeno passare da Viale Fanti, devono smettere, gli errori che fanno sono una vergogna. Ci sarebbe il penale per certe cose viste col VAR. In questo calcio, che ritengo abbastanza libero, ci vorrebbe un ex giocatore che conosce il gioco"
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