De Gea viene da prestazioni non esaltanti: Vanoli lo difende in questo modo in conferenza stampa
FCIn1908&VN - Inter-Fiorentina, ancora testacoda: chiavi e insidie della sfida
Una risposta netta. Chiara e concisa, per allontanare qualsiasi tipo di dubbio. David De Gea non è in discussione per Paolo Vanoli, che nella conferenza stampa verso Inter-Fiorentina, valida per l'ottava giornata di campionato, ha difeso così lo spagnolo:
E' il mio capitano. De Gea non si discute.
Parole di conferma che seguono a una domanda che ha chiamato in causa anche il mercato di gennaio con le voci su Beltran del River Plate. Vanoli non ha usato giri di parole: fiducia in De Gea a prescindere da tutto.
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