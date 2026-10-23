Vanoli chiaro su Mastantuono: si può essere registi partendo dalla fascia destra? Di sicuro si può scandire il ritmo degli attacchi della propria squadra
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Tra le risposte date da Paolo Vanoli in conferenza stampa, interessante quella su Franco Mastantuono e i suoi margini nel calcio italiano:
Ha una grande intelligenza e qualità. Può dare un contributo importante a questa squadra. Un talento che va messo al servizio della squadra e deve migliorare nel capire quando dare i tempi alla squadra, lui è l'unico che può farlo. Gli ho detto che in Italia siamo bravi a capire quando un calciatore vuole dribblare. Deve migliorare in 1 contro 1 e capire che se lo raddoppiano ha sempre un uomo libero, e questo significa giocare di squadra.
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