Anche quest'anno Federico Chiesa fatica a trovare spazio nel Liverpool. Un po' per alcuni problemi fisici, un po' per la concorrenza in casa Reds. Nonostante l'addio di Salah, la fascia destra dei Reds è piena di talentini. Da Victor Munoz arrivato in estate, al classe 2008 Rio Ngumoha. Il giovanissimo inglese in realtà non è più una sorpesa, dopo che già nella scorsa stagione aveva dimostrato lampi da predestinato.

Chiesa non sembra quindi nella condizione ideale. Secondo Calciomercato.com, l'ex Fiorentina potrebbe tornare in Italia a gennaio. Roma ed Inter hanno chiesto informazioni su di lui, ed il Liverpool non ha mai chiuso ad un'eventuale partenza.