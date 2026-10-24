Durante il lavoro al Viola Park in vista della sfida di domani a San Siro contro l'Inter, la Fiorentina, secondo quanto appreso da Violanews, ha dovuto fare i conti con un piccolo problema fisico per Christ Inao Oulai.

Secondo quanto raccolto, infatti il centrocampista ivoriano avrebbe accusato una problematica che non dovrebbe comunque impedirgli di partire con la squadra per Milano (infatti nel pomeriggio il suo nome è stato inserito tra quelli dei convocati), ma mette in forte dubbio, più di quanto già non lo fosse dopo le parole di Vanoli in conferenza stampa, la sua presenza dal primo minuto.

Al momento non è ancora chiara l'entità del fastidio, né se si tratti di un problema di natura muscolare o di altro tipo. La sua situazione resta dunque da monitorare, con Vanoli che dovrà valutare le condizioni del giocatore in vista della sfida contro i nerazzurri.